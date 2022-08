Francesca Pascale gode per lo sfregio a Giorgia Meloni? La foto della vergogna

30 agosto 2022 a

a

a

Il gesto che le attiviste del movimento Pride infogau hanno commesso nei confronti di Giorgia Meloni sta facendo parecchio discutere. Un gruppo di ragazze - come si vede in un video già virale in rete - ha strappato i manifesti elettorali che raffigurano la leader di Fratelli d'Italia a Olbia e poi li hanno imbrattati, stendendoli a terra e ballandoci sopra al grido di “Chi non salta fascista è”.

"Dopo una paura così grande...": il dramma della Pascale, cosa è successo a Paola Turci

La foto dello sfregio è stata pubblicata anche da Francesca Pascale nelle sue storie Instagram, senza nessun commento a corredo. Quello pubblicato dalla ex di Berlusconi è, nello specifico, il post di un giornalista, Lorenzo Tosa, direttore di NextQuotidiano. Un post nel quale si legge: "Un gesto forte, simbolico, antifascista. Si può condividere o meno il metodo, ma non si può non condividere totalmente la rabbia nei confronti di chi, come Meloni, ha ridotto la politica a categoria dell’odio".

Tosa, poi, prosegue: "Invece di prendervela con un gruppo di donne che calpestano un manifesto, prendetevela con chi, con un potere e una responsabilità un milione di volte superiori, calpesta sistematicamente i diritti delle minoranze, mostra donne stuprate, cancella le diversità, umilia le persone chiamandole 'devianze'. E capirete cos’è la violenza, quella vera. Quella che fa male davvero". Un pensiero certamente non condiviso dal partito della Meloni, che su Twitter ha replicato: "E si definiscono democratici...".