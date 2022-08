CartaBianca, Mario Tozzi: "Come ricorderemo quest'estate", la più tragica delle profezie

31 agosto 2022 a

Il cambiamento climatico sembra ormai un processo inarrestabile e per il pianeta sarà sempre peggio. Parola di Mario Tozzi, geologo e conduttore di Sapiens che, ospite di Bianca Berlinguer nella prima puntata della nuova stagione di Cartabianca, su Rai tre, ieri 30 agosto, ha detto: "Questa verrà ricordata forse come la migliore delle prossime estati. Dovremo abituarci a un clima estremo ma anche regolarci differentemente con l’utilizzo dell’acqua, di cui facciamo un uso sconsiderato", ha sottolineato l'esperto.

Insomma, secondo Mario Tozzi, "il clima estremo sarà la regola: ci dovremo adattare ma anche intervenire sulle cause, prendendo decisioni importanti come l’affrancamento dai combustibili fossili". Perché alla domanda: "Qual è il limite al di là del quale il cambiamento climatico non sarà più reversibile?", la risposta del geologo è che "forse lo stiamo già superando". E quindi, almeno, conclude Tozzi, "quando si tratta di pagare, facciamo pagare chi ha inquinato".

Parole che hanno però scatenato l'ira di Loretta Forelli, imprenditrice, che era in collegamento con Cartabianca: "È giustissimo tutelare l’ambiente ma adesso siamo allo stremo", tuona. "Le aziende stanno cominciando a chiudere perché i costi dell’energia si sono decuplicati. Il male minore oggi è quello di ritornare temporaneamente alle centrali a carbone".