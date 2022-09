Rosa Russo Iervolino morta? Chi c'è dietro la menzogna: ora tutto torna...

01 settembre 2022 a

Per qualche ora Rosa Russo Iervolino è stata data per morta. Un cortocircuito innescato da un post su Facebook pubblicato da una signora anziana, che ricordava un evento al quale aveva partecipato l’ex sindaca qualche mese fa. Da lì ha iniziato a spargersi la notizia, prima sulle chat dei politici campani e poi sulle testate nazionali. Il figlio della Iervolino, che si trova in vacanza all’estero, si è subito preoccupato.

"Rosa Russo Iervolino è morta"? "Sta bene e vi saluta": Corriere, che disastro...

È stato proprio lui ad accertarsi che la madre in realtà fosse viva e che si fosse trattato di un gigantesco fraintendimento. “Mamma l’ha presa sportivamente - ha dichiarato al Corriere della Sera - come sempre. Magari con un pizzico di scaramanzia: la radice napoletana c’è. L’unica cosa che le è dispiaciuta è che persone anziane come lei si siano allarmate, dispiaciute e addolorate. Ma tutto è rientrato piuttosto rapidamente”. Incidente quindi chiuso, con la diretta interessata che è intervenuta a Lapresse per tranquillizzare tutti.

“Sto bene - sono state le sue parole - ho solo un po’ di mal di schiena (normale per una quasi 86enne, ndr). Ho ricevuto un sacco di telefonate, ho pensato fosse successo qualcosa a qualcuno. Invece non era successo niente”. “Mamma è molto tranquilla - ha aggiunto il figlio Michele - non ci ha pensato più di tanto e ha ripreso la sua routine serenamente. Anzi, abbiamo pensato che magari qualcuno proverà a giocarsi i numeri al lotto”.