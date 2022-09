Gianfranco Vissani, bolletta-choc: ecco quanto deve pagare

01 settembre 2022 a

a

a

Sono sempre di più i ristoratori che denunciano sui social le bollette delle ultime settimane: cifre mai viste prima, che creano tanto sconforto. Alla lunga lista di chi ha deciso di farsi avanti, si è aggiunto adesso chef Vissani, che ha fatto vedere a tutti la bolletta choc arrivata di recente nel suo ristorante in Umbria. "A luglio di un anno fa la bolletta dell'energia elettrica era di 5.900 euro, quest'anno siamo chiamati a pagare 16.500 euro e per agosto è atteso un ulteriore rincaro del 20%. Se ci vogliono far chiudere basta che ce lo dicano", ha detto all'Ansa, mostrando i fogli con le cifre.

"Attentato fiscale". Salvini, mossa esplosiva: quali cartelle straccerà

A denunciare l'accaduto - come riporta Leggo - sono stati Gianfranco e Luca Vissani, il maestro della cucina italiana e suo figlio, che gestisce il ristorante "Casa Vissani" sulle sponde del lago di Corbara, a pochi chilometri da Orvieto: "Spiegateci come dobbiamo andare avanti. Qualcuno ho visto che mette negli scontrini il costo di luce e gas. Se dovessi fare la stessa cosa dovrei spalmare sul conto dei clienti mille euro al giorno, dato che il nostro ristorante resta aperto 16 giorni al mese".

Bollette, la burocrazia ci lascia senza luce: lo scandaloso cavillo italiano

Padre e figlio, comunque, hanno deciso di "non ritoccare i prezzi, malgrado il costo delle materie prime sia notevolmente aumentato". In ogni caso, non si può fare finta di nulla: "A queste condizioni è impossibile continuare a fare impresa in Italia". Gianfranco Vissani poi ha aggiunto: "Non vorrei parlare di politica e tantomeno di elezioni, ma di certo serve che oggi tutti i partiti trovino un'intesa per salvare questa nostra piccola Italia". E infine: "Occorre un'azione politica seria, tesa ad aiutare le imprese e le persone davvero bisognose e quindi basta con questo reddito di cittadinanza. Chi andrà a governare pensi ad aumentare gli stipendi e ridurre la pressione fiscale".