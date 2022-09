Dritto e Rovescio, gaffe-Berlusconi: "Nel 208...", imbarazzo-Del Debbio

02 settembre 2022 a

“L’ultimo governo eletto è stato il mio nel 208”. È la gaffe commessa da Silvio Berlusconi, che è subito diventata virale sui social. In un intervento che è stato lungo e molto serio, il Cav ha regalato qualche perla delle sue, tra piccole gaffe, battute e barzellette auto-ironiche. È stato quindi un “one man show” da Paolo Del Debbio, che lo ha ospitato in studio a Dritto e Rovescio, su Rete4.

Berlusconi ha presentato il programma di Forza Italia, determinato dalla lunga esperienza, quasi decennale, al governo del Paese. “Dobbiamo abbattere la pressione fiscale - ha dichiarato il Cav - togliere di mezzo l'oppressione giudiziaria, e tagliare i vincoli burocratici che impediscono agli imprenditori di lavorare liberamente. Sulle pensioni minime io ho già aumentato le pensioni per gli italiani quando ero al governo: la situazione della povertà in Italia è drammatica. Ci sono 4.750.000 italiani che sono nella povertà assoluta e arrivano a 23 milioni perché altri 14-15 milioni sono nella povertà comunque. Non si può pensare oggi in Italia di vivere un mese avendo 400-500 euro, con meno di 1000 euro al mese”.

Grande attenzione da parte di Berlusconi è rivolta anche ai giovani: “Abbiamo pensato di dare agli imprenditori che assumeranno giovani, con un contratto a tempo indeterminato, con contratto di primo impiego, con un contratto di praticantato, di dare l’abolizione completa delle tasse, una detassazione e una decontribuzione completa”.