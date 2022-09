Dritto e Rovescio, la promessa di Del Debbio: "24 giorni...", chi trema

02 settembre 2022 a

Su il sipario, riparte la stagione di Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4 richiamato in servizio un poco prima del previsto a causa delle imminenti elezioni politiche. La prima puntata è stata trasmessa nella serata di ieri, giovedì 1 settembre.

Ad aprirla, ovviamente, il padrone di casa, Del Debbio, con queste parole: "Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Dritto e Rovescio. Buonasera al pubblico. Che bellezza avervi in studio. Allora... oggi mancano 24 giorni alle elezioni. Quindi avremo davanti delle puntate in cui ovviamente ci preoccuperemo dei problemi degli italiani per confrontarci con le proposte dei vari politici che verranno qui intervistati", promette. E ancora: "Questa sera avremo Silvio Berlusconi, quindi sentiremo da un leader importante del centrodestra cosa intendo proporre. Poi avremo anche Luigi Di Maio. Insomma, sarà una serata forte...", conclude.

Poi le interviste, al centro delle quali vi era il tema del caro-energia, del prezzo del gas alle stelle. Berlusconi, da par suo, ha insistito sull'urgenza nel trovare delle soluzioni per tutelare famiglie e imprese, anche se fosse necessario ricorrendo allo scostamento di bilancio osteggiato da Mario Draghi. Di Maio, invece, ha puntato il dito contro Giuseppe Conte, leader del M5s, accusato per aver causato la crisi e la caduta del governo in un momento delicato come questo.