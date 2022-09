Controcorrente, Ghisleri, scenario drammatico: "Non c'è possibilità di un futuro"

02 settembre 2022 a

Quello che traccia Alessandra Ghisleri, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente, su Rete 4, nella puntata del 2 settembre, è uno scenario drammatico. "I cittadini hanno molte paure e quando si ha paura si fanno scelte scellerate. Il tema vero è che non c'è la possibilità di pianificare un futuro, né per le aziende né per le famiglie. E quindi quello che spaventa di più le famiglie", prosegue la regina dei sondaggi, "è la possibilità di dire che cosa fare da qui al prossimo anno, due anni, tre anni...".

E poi bisogna fare attenzione ad un altro aspetto, aggiunge la direttrice di Euromedia Research: "Quando si usano determinate parole come abolizione della burocrazia, abolizione del cuneo fiscale eccetera. Sono già state tentate negli anni e non si sono portate a termine e questo allontana la politica dai cittadini. Che non ci credono più". Inoltre, sottolinea la Ghisleri, "sul tema delle bollette, c'è una paura fondamentale dei cittadini, ovvero che il costo cresca a tal punto da non tornare più indietro". La politica quindi, conclude la sondaggista, "dovrebbe trovare delle parole di conforto e dei contenuti. In questa particolare campagna elettorale la comunicazione non può essere iperbolica".