Enrico Mentana: "Se vince la Meloni? Una vittoria della democrazia"

"La vittoria della Meloni alle prossime elezioni è paradossalmente una vittoria della democrazia": Enrico Mentana, ospite del Festival della Tv di Dogliani, ha parlato della situazione politica attuale, facendo riferimento alle forze politiche in campo. Il direttore del Tg La7, come riportato dall'Ansa, ha spiegato che "a Palazzo Chigi va chi prende più voti, democrazia non è solo quando vincono i nostri. La politica tradizionale è in minoranza da dieci anni".

Parlando dei dem timonati da Enrico Letta, invece, Mentana è stato molto schietto: "Il Pd ha governato per dieci anni, a traino prima di Conte e poi di Draghi, due agende diverse, mai con un'agenda propria. Qualcuno lo ha definito partito della Ztl e questa immagine resta. Quando si sente dire 'dobbiamo tornare nelle periferie' mi viene da chiedere quando ci siano mai stati".

Il direttore del Tg La7, poi, ha parlato anche degli incontri elettorali fra i politici in televisione: "Si possono invitare i politici, ma sono loro che devono accettare l'invito". Secondo lui, comunque, il piccolo schermo non sposta granché il voto: "Se la tv avesse la capacità di orientare l'opinione pubblica Berlusconi non sarebbe al 5%, e neppure Meloni al 30%. La maggior parte delle persone non segue la tv o lo fa con grano salis, le persone s'informano in altro modo". Infine ha rivelato: "La maratona Mentana? Ci sarà. Quasi sempre si capisce subito chi vince, ma è interessante il dopo, vedere che risultato ottengono gli altri e cosa accade dopo".