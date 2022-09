Controcorrente, Vittorio Sgarbi: "La verità sulle sanzioni alla Russia"

04 settembre 2022 a

Si infiamma il dibattito sulle sanzioni, dopo l'affondo di Matteo Salvini che ha messo in discussione le misure adottate contro la Russia di Vladimir Putin alla luce della drammatica crisi energetica che sta travolgendo il nostro Paese.

E nel dibattito, ospite in collegamento a Controcorrente in onda su Rete 4, ecco intervenire Vittorio Sgarbi, che nel programma condotto da Veronica Gentili dice la sua e, parimenti al leader leghista, svela quali sono i suoi dubbi.

"Sono convinto e lo ho detto per primo quando era ancora vivo Antonio Martino, ripetendo quello che oggi dice Matteo Salvini: le sanzioni hanno un senso se non diventano controproducenti e dannose per noi", premette Sgarbi. E ancora: "Ero certo che sarebbe arrivato il momento in cui Vladimir Putin avrebbe interrotto la sua linea di gas con noi, avrebbe chiuso il passaggio. Questo ci mette di fronte alla necessità di trovare delle soluzioni interne, con altri paesi, evitando invece come sta facendo il CdM di autorizzare parchi eolici, come l'ultimo al confine tr Toscana e Romagna, con enormi pale eoliche che resteranno ferme", conclude il critico d'arte.