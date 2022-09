Totti, il teste-chiave per 'distruggere' Ilary Blasi in tribunale: "Da un anno..."

05 settembre 2022 a

a

a

Francesco Totti e Ilary Blasi non si sarebbero lasciati all'improvviso, i due avrebbero vissuto seprati in casa per diversi mesi, poco meno di un anno, stando a quanto riporta La Repubblica, che cita fonti vicine alla ex coppia. Secondo la ricostruzione riportata dal quotidiano diretto da Molinari, "tra i due non andava bene da un bel po’, probabilmente a causa di alcuni messaggi trovati sul cellulare della conduttrice tv. Ma l’amore nei confronti dei tre figli ha spinto il Pupone e la moglie a provare ad andare avanti". Anna Maria Bernardini de Pace, avvocata matrimonialista dell'ex capitano della Roma, potrebbe puntare proprio su questa testimonianza nella possibile controversia legale tra i due.

I tentativi, comunque, non avrebbero avuto successo e il rapporto alla fine sarebbe peggiorato sempre di più. Dopo qualche mese l'ex calciatore avrebbe cominciato a frequentare Noemi Bocchi, la sua presunta nuova fiamma, 34enne di Roma nord e madre di due bambini. I due si sarebbero conosciuti più di un anno fa a un evento di padel. E poi si sarebbero visti diverse volte. Tanto che il 5 febbraio, allo stadio, Noemi Bocchi compare poche file dietro di lui.

La Blasi, che nel frattempo aveva smentito la crisi in tv, avrebbe poi assunto un investigatore privato per capire cosa stesse succedendo a Totti. Infine, a inizio luglio sono arrivati due comunicati distinti che hanno annunciato ufficialmente la fine del matrimonio. Una separazione che, però, nei fatti - cioè in casa - ci sarebbe già stata.