Ilary Blasi-Totti, colpo di scena: la mossa dell'avvocato che stravolge tutto

Mentre si susseguono le voci sulla rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti e sulla nuova relazione tra il Capitano e Noemi Bocchi che avrebbero trascorso le vacanze a pochi metri di distanza, una nuova rivelazione sulla coppia che si avvia al divorzio viene fata dal settimanale Chi. La novità riguarderebbe l'ultima mossa dell’avvocato Annamaria Bernardini de Pace - che assiste legalmente Totti - che vuole proporre alla conduttrice "un atto di pace". Questo atto di pace consisterebbe nel far rimanere i ragazzi nella casa di famiglia all'Eur. Ma Simeone, avvocato della Blasi, si è mosso a sua volta affinché venga mantenuto il massimo riserbo per tutelare i loro tre figli, Christian, Chanel e Isabel, che sono tutti minorenni.

E poi c'è quella dichiarazione che Francesco Totti avrebbe fatto all’amico Alex Nuccetelli., lo stesso che avrebbe presentato anni fa ormai, la Blasi al Capitano. A Nuccetelli, Francesco avrebbe confessato che è sempre stata sua intenzione quella di non far mancare nulla alla moglie e di lavorare su se stesso per darle sempre tutto: "Se Ilary avesse fatto qualcosa in più non mi sarei allontanato da lei". Una frase sibillina che può essere interpretata in diversi modi ma che sicuramente non lascia spazio ad alcuno ripensamento sul loro matrimonio.