Ilary Blasi, "se lo fa finisce in tribunale": la minaccia (durissima) di Totti

Gli avvocati di Francesco Totti hanno presentato un’offerta di “pace” a Ilary Blasi. L’ex capitano giallorosso avrebbe fretta di trovare un accordo per giungere alla separazione consensuale, ma le cose potrebbero essere più complicate: uno degli obiettivi di Totti è mettere fine al gossip sfrenato che lo riguarda e non passare per quello che ha lasciato la moglie per la nuova fiamma Noemi Bocchi.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, l’ex calciatore vuole “mettere un freno” alla Blasi per evitare che vada in tv a parlare della loro separazione. “Se Ilary dovesse andare a sfogarsi in tv - si legge sul Corriere - allora la consensuale diventerebbe una via non più percorribile. E si andrebbe in tribunale per la separazione giudiziale”. Inoltre Totti non vuole che la Blasi si trasferisca a Milano, magari con la piccola Isabel: “Si opporrebbe con tutte le sue forze. Non ne vuole nemmeno sentire parlare”.

Tornando invece alla prima offerta presentata dai legali dell’ex calciatore alla conduttrice di Mediaset, al suo interno è previsto che “la casa principale rimanga ai figli e che i genitori si alternino nella loro custodia, all’interno di quella stessa dimora, stabilendo giorni diversi per entrambi”. Insomma, una prima mossa per arrivare alla separazione consensuale è stata fatta: il problema è che non sarà semplice e potrebbe finire male, ovvero in tribunale…