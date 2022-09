Carlo De Benedetti zittisce la Gruber: "Non ci credo"

05 settembre 2022 a

a

a

E' affidata all'Ingegner Carlo De Benedetti la prima tappa della volatona di Lilli Gruber verso le elezioni. Una volatona, quella di Otto e mezzo su La7, che promette di essere cucita su misura su (o meglio contro) Giorgia Meloni. L'editore di Domani è l'ospite d'onore della prima puntata post pausa estiva, ammette di essere intenzionato a votare, pur senza entusiasmo, per il Pd, e nel suo primo intervento in collegamento con Lilli la Rossa non risparmia critiche o veleni sulla leader di Fratelli d'Italia.

La sinistra già comincia a urlare contro il pericolo "fascista"

"La Meloni è camaleontica. Nella sua maratona Garbatella-Oxford, con tappa in Spagna per ritrovarsi con i camerati di Vox, ha negato tutte le cose che ha detto negli ultimi 2 anni. Adesso è pro-guerra, pro-Ucraina, pro-armi, attenta al debito. Sembra una scolaretta... Vogliamo credere alla Meloni versione comizio di Vox o vogliamo credere a questo incipriamento, come dice Letta? Io penso che la sua vera natura sia quella mostrata in tutti questi anni, la cultura da cui viene. Si dice che non bisogna dire che sono fascisti, ma la sua storia certamente è molto chiara e delineata. Io non vedo questo entusiasmo nell'avere come primo ministro una come la Meloni. Il passaggio dall'avere come premier Draghi e una come la Meloni se non fosse tragica sarebbe esilarante".



"Draghi patrono della Meloni? Mai": guarda il video di De Benedetti a Otto e mezzo

"Però pare che la Meloni si consulti con Draghi molto spesso... - nota la Gruber -. Draghi come consulente della Meloni?". "Non ci credo neanche un istante - ribatte De Benedetti, raggelando la padrona di casa -, non credo che Draghi farà il suggeritore, il garante o il patrono della Meloni, assolutamente. Draghi è una persona seria".