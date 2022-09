Quarta Repubblica, Sgarbi: "Vi dico io chi sono veri alleati di Letta"

06 settembre 2022 a

Vittorio Sgarbi non ha dubbi su questa campagna elettorale declinata sull'odio da parte della sinistra che non perde occasione per attaccare gli avversari del centrodestra. Il critico d'arte, ospite a Quarta Repubblica, il talk show condotto da Nicola Porro su Rete 4, ha analizzato quanto accaduto negli ultimi giorni e ha risposto a tono alle parole che arrivano da Letta e dai suoi seguaci sul rischio "fascismo" in Italia in caso di vittoria di Giorgia Meloni e del centrodestra alle elezioni.

Sgarbi ha alzato il velo sull'ipocrisia di sinistra che attacca gli avversari sul fascismo (per altro inesistente) ma scorda il suo passato e gli attuali protagonisti che strizzano l'occhio al comunismo senza mai rinnegare l'ideologia che ha insanguinato la Storia del '900.

Sgarbi smonta le accuse in un minuto con una frase che di fatto è stata molto apprezzata anche sui social rivelando il bluff pericoloso su cui la sinistra sta basando la propria campagna elettorale: "Il fascismo non c’è più mentre c’è il comunismo dai cinesi ai cubani. Si combatte quello che c’è non quello che non c’è. Il Pd è alleato con un vero comunista che si chiama Fratoianni che è anti Draghi". Insomma Sgarbi riporta la sinistra alla realtà. Il moralismo verso gli altri andrebbe cadenzato ogni tanto da un po' di autocritica. La cosa più difficile da trovare tra i kompagni...