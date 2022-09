Quarta Repubblica, drammatica profezia di Tremonti: "Tira aria di tempesta"

06 settembre 2022 a

Giulio Tremonti a Quarta Repubblica, il talk show condotto da Nicola Porro su Rete 4, spiega bene quali sono gli scenari che ci attendono in vista di un autunno caldissimo declinato su un costo della vita ormai fuori controllo e soprattutto con delle bollette che ormai è quasi impossibile pagare. Tremonti, ex ministro del Tesoro, conosce bene gli equilibri internazionali e di fatto prova a mettere in chiaro le cose, ovvero cosa può accadere tra poche settimane quando la crisi energetica toccherà il picco.

Tremonti si dice "angosciato" per quello che sta succedendo e così spiega anche la sua posizione riguardo alle sanzioni sulla Russia: "Le sanzioni una volta applicate devono essere continuate altrimenti si perde di credibilità. Sono angosciato non solo per le energie ma anche il cibo". Ma l'ex titolare del Tesoro subito dopo fa una riflessione che va oltre il costo delle bollette. Tremonti infatti lascia intendere che i rischi legati alla tenuta del Paese vanno oltre i confini nazionali.

Queste tensioni potrebbero avere esiti imprevedibili sulle nostre vite e soprattutto sulle nostre tasche: "È un momento drammatico per la nostra vita, il cielo è tempestoso. Il dramma è che sta cambiando anche la struttura geopolitica del mondo". Insomma quello che potrebbe accadere dopo settembre e soprattutto dopo le elezioni del 25, potrebbe non avere precedenti. Una nuova crisi globale potrebbe mettere a rischio tutti gli equilibri economici e politici. Bisogna capire quali saranno le risposte che l'Europa e il governo che verrà saranno in grado di dare per arrestare questa tempesta che si sta per abbattere sull'Italia (e non solo).