Selvaggia Lucarelli insulta Barbara D'Urso: "Parac***, anche una serial killer?"

Selvaggia Lucarelli torna ad attaccare Barbara d'Urso. Alla giurata di Ballando con le Stelle non sono andate giù le parole della conduttrice di Pomeriggio 5 su Giorgia Meloni. Ospite al Festival della tv, la d'Urso ha definito la leader di Fratelli d'Italia "fuoriclasse". Ecco allora che la Lucarelli ha pubblicato il video in cui la D’Urso ammette: "Una delle mie battaglia è quella per i diritti civili e contro l’omofobia, quindi con la Meloni non combaciamo totalmente. Penso però che Giorgia Meloni sia una fuoriclasse".

E ancora: "Non dico che voglio che vinca lei, ma vorrei una donna presidente del Consiglio di qualunque schieramento, di destra o di sinistra. L’importante è la squadra che farà, è una ca…uta, combatte da anni e potrebbe farne una giusta". Da qui la replica: "Va bene una donna, chiunque essa sia. Pure una serial Killer. Sempre fatto questo, quindi? È un valore a prescindere? Una delle sue battaglie".

Poi la stoccata finale: "La parac***lessa" in riferimento all'ironia della d'Urso sul femminile di Presidente. La conduttrice di Mediaset non è la sola a essere finita sotto le grinfie della Lucarelli, che già i giorni scorsi aveva attaccato Vanessa Incontrada: "Vanessa Incontrada, forse, dovrebbe smettere di rispondere a commenti sul suo corpo piazzandosi su copertine che mettono al centro il suo corpo… Perché è comunque alimentare un sistema sbagliato e perverso…".