Selvaggia Lucarelli filma il tassista, "vergognati": finisce in disgrazia, il video

Continua la battaglia di Selvaggia Lucarelli contro i tassisti. Da tempo infatti la giornalista si scaglia contro la categoria che "dichiara al Fisco 1000 euro e compra licenze per 180mila". Critiche che l'hanno resa spesso oggetto di insulti da parte di alcuni di loro. A Napoli, ad esempio, un coro l'ha definita "putt***", costringendola a prendere provvedimenti. Nonostante questo la sua lotta prosegue. L'ultimo tentativo di denuncia è avvenuto nella giornata di martedì 2 agosto, quando la Lucarelli è salita su un taxi dal Duomo, a Milano, per tornare a casa.

A poca distanza dalla sua abitazione, la firma di Tpi ha tirato fuori il proprio bancomat. Immediata la reazione del tassista che ha affermato di avere il pos scarico. Ecco allora la lite, tutta ripresa da un filmato poi postato dalla diretta interessata su Instagram. Qui l'uomo le riferisce che aspetteranno la volante della Polizia per la sanzione, ma senza fermare il tassametro. Lei a quel punto ricorda che è obbligato ad avere il pos.

Allora il tassista torna sui suoi passi: "Il pos di mio fratello, che è anche il mio socio. Non c’è bisogno di far precipitare le cose in questo modo". La giornalista gli domanda se non prova un minimo di vergogna. E poi: "Tutto questo giochino per cosa? Per non pagare le tasse?". Il video è stato diffuso sui social, dove la Lucarelli si è lasciata andare a un lungo sfogo: "Vi dovete vergognare".