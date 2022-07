Selvaggia Lucarelli, crisi di nervi contro la Meloni: "Formigli sciacallo? Ma è lei che..."

30 luglio 2022 a

La saga Meloni-Formigli sull'omicidio di Civitanova continua. Dopo il botta e risposta tra la leader di Fratelli d'Italia e il conduttore di Piazzapulita, è intervenuta sulla questione anche Selvaggia Lucarelli. Tutto inizia quando Formigli scrive in maniera ironica di attendere "i post indignati di Meloni e Salvini" sull'orrore di Civitanova, dove un nigeriano è stato ucciso a mani nude da un italiano di 32 anni. Dopo avere davvero dedicato un post alla vittima, la presidente di FdI ha replicato in modo piccato al giornalista: "Penosa propaganda, sciacallo".

La Lucarelli, che si è affrettata a intervenire nella polemica in corso, non ha esitato a prendere le difese di Formigli e a scagliarsi contro la leader politica: "La Meloni che dà dello sciacallo a Formigli. Lei che come Salvini utilizza costantemente i reati commessi da stranieri per parlare di 'problema sicurezza', 'violenze', 'aggressioni' e che quando il reato lo commette un italiano parla, al massimo, di 'tale brutalità' al singolare".

A corredo del tweet di Selvaggia un confronto tra due post della Meloni: uno su un'aggressione a Milano e un altro dedicato proprio all'orrore di Civitanova. In entrambi casi la presidente di FdI ha condannato la violenza. Ma, a quanto pare, non basta.