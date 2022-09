L'Aria che tira, Myrta Merlino blocca la Ghisleri: "Te lo dico, non esagerare"

07 settembre 2022 a

"Alessandra ti volano i capelli, secondo me hai acceso l'aria condizionata troppo forte": Myrta Merlino si è rivolta ironicamente alla sua ospite, Alessandra Ghisleri, a L'Aria che tira su La7. La sondaggista e direttrice di EuroMedia Research stava parlando del M5s quando la conduttrice l'ha interrotta, facendo notare il dettaglio del "vento". "C'è il ventilatore acceso", ha spiegato allora l'ospite. E la Merlino, scherzando, ha continuato: "Guarda che arriva Draghi, ti fa nera, te lo dico, non esagerare..".

"E' che ci sono 30 gradi nonostante sia settembre a Milano", si è giustificata la Ghisleri. E intanto dallo studio qualcuno ha detto: "Uno schiaffo a Cingolani...". E lei: "Vabbè oggi non mangio pasta, facciamo così". "Oppure la mangi cruda o cotta con l'acqua calda e basta", è intervenuta ancora la conduttrice. Che però ha poi precisato: "Stiamo scherzando ma c'è poco da scherzare".

Siparietto Ghisleri-Merlino a L'Aria che tira, il video

Prima dell'interruzione e del simpatico siparietto, la sondaggista stava commentando la recente dichiarazione di Giuseppe Conte sul conflitto in Ucraina. Il leader grillino, infatti, ospite di Telelombardia, ha detto: "La pace va costruita, nessuno ci dica che Putin non la vuole. La pace va costruita giorno dopo giorno". "Qua è difendere il proprio giardino, è la politica che propone strade non praticabili - ha spiegato la Ghisleri -. Conte ha un elettorato ben definito che sta ritornando a lui, nel suo nuovo M5S. Ha bisogno di dire che ci sono delle possibilità di pace con Putin, dei dialoghi con un certo tipo di America, una posizione ambivalente che non lo posiziona né a destra né a sinistra".