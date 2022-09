Andrea Scanzi e Filippo Sensi, è lite: "Cellula malata", "Irrispettoso"

07 settembre 2022 a

a

a

Duro attacco di Andrea Scanzi al Partito democratico, tanto da scatenare un'altrettanta sonora replica. Il giornalista si lascia andare a un elogio di Fabrizio Barca, un tempo "visto come uno dei migliori esponenti della sinistra italiana". Almeno all'epoca per Scanzi, dato che "oggi Barca fa molto meno notizia, forse perché ha sbagliato qualcosa lui (può essere) e forse perché siamo tutti sempre più rin***ti".

"Meloni, basta urlare". Scanzi dalla Gruber, fuori controllo: "Che donna è" | Video

Poi la stoccata ai dem: "Chissà perché, nel Pd (e informazione annessa), fanno quasi sempre strada quelli che guardano più a destra che a sinistra; che ritengono a prescindere che i 5Stelle abbiano la rogna; e che, tra cellula sana e malata, preferiscono la seconda. In un Paese (e partito) normale, i Barca sarebbero leader e i Marcucci, Romano, Sensi, eccetera - al massimo - portaborse. Tutto era e resta capovolto: anzitutto nel Pd".

"Il mio consiglio a Giorgia Meloni": Andrea Scanzi sconvolge Lilli Gruber, mai visto a Otto e Mezzo

Frasi a cui Filippo Sensi, deputato del Pd, non ha mancato di replicare: "Oggi Andrea Scanzi accosta a me e ad altri del Pd il termine 'cellula malata'. In passato, quando mi insultava per il grasso e per la mia bruttezza non ho profferito verbo. Ora mi tocca sul vivo. Viva sempre la libertà di opinione e la critica, anche caustica. Penso, però, che il rispetto e un minimo di civiltà tra le persone siano un requisito minimo. Tirare in ballo le cellule malate in politica non mi pare rispettoso non tanto di me, che non rilevo, ma di chi la malattia la vive, la soffre, la combatte", sono state le parole da lui pronunciate su Twitter.