L'Aria Che Tira, gaffe di Conte con la Merlino: "Ma siamo in onda?"

08 settembre 2022 a

a

a

Giuseppe Conte torna a L'Aria Che Tira e lo fa sorridendo un po' di più. Il Movimento 5 Stelle, dato per spacciato, è riuscito a risollevarsi nei sondaggi. Un dettaglio non passato inosservato a Myrta Merlino che su La7 commenta: "La davano per fregato in questa campagna elettorale invece mi pare che i sondaggi...". Immediata la replica del leader grillino: "Hanno fatto valutazioni improvvide". Poi però Conte sorprende tutti, la conduttrice compresa: "Ma siamo in onda?".

"Te lo dico, non esagerare". Myrta Merlino la blocca così: Ghisleri rossa d'imbarazzo | Video

"Certo, adoro", replica la giornalista. "Scusate telespettatori, ma mi sono seduto qui e non c'è stato il passaggio...". A quel punto la Merlino lo incalza: "Quindi non pensa che queste valutazioni siano improvvide?". "Sisi, che lo credo", spiega Conte tornando serio e aggiungendo che "il nostro obiettivo non è superare la Lega ma di avere un buon risultato per condurre le nostre battaglie". Poco prima Conte ha commentato ridendo la foto di Forrest Gump: "Ho detto quel tal filosofo ed era Forrest Gump".

"Ma davvero ne parliamo?": La Russa ride in faccia a Di Maio, cala il gelo a La7

Il riferimento è all'uscita dell'ex premier sulla querela a Repubblica: "Ho dovuto querelare per la costruzione di una balla clamorosa e offensiva, io che avrei promesso fedeltà a Trump nel caso Barr. Mi spiace che il Pd, a corto di argomenti, Letta in testa, si sono avventati su questa notizia per dimostrare che non sono progressista. Ma per citare Forrest Gump, progressista è, chi il progressista fa. Le chiacchiere stanno a zero e il popolo deciderà".