Dritto e Rovescio, la Maglie inaspettata sulla Regina Elisabetta: "Il suo errore"

La Regina Elisabetta è morta. Sua Maestà si è spenta a 96 anni dopo che per un intero pomeriggio le sue condizioni di salute hanno lasciato tutti con il fiato sospeso. Tra questi anche il mondo della tv. Non a caso i palinsesti dei talk sono stati stravolti. È il caso di Dritto e Rovescio, dove nella puntata di giovedì 8 settembre è stata Maria Giovanna Maglie a dire la sua. Nel salotto di Rete4, davanti a Paolo Del Debbio, la giornalista si è lasciata andare a un commento alquanto tagliente e inaspettato.

Per lei, infatti, "il matrimonio tra Carlo e Diana è stato un grande errore politico della monarchia inglese che ha ragionato in una maniera 'vecchia' e pensando troppo a come Diana sarebbe diventata regina". Questo, dunque, l'errore di Elisabetta II, la più amata tra le sovrane. Non è un caso, ricorda la Maglie, che "la Gran Bretagna sia un Paese che si permette una grande monarchia, e ditemi - incalza - quali altre monarchie ci ricordiamo come importanti. Norvegia, Svezia, Belgio e persino in Spagna, sì, ci ricordiamo tutti i politici e le signore se sono eleganti o se si sono sposate con il personal trainer. Ma questa è l'ultima grande monarchia e grazie alla Regina Elisabetta, Carlo farà bene perché appartiene ancora alla vecchia guardia".

La giornalista si dice sorpresa e ammirata: "Quello che mi piace più dell'Inghilterra, e che a partire non da questa Elisabetta, ma da Elisabetta I, a continuare con Vittoria poi con lei e poi con la Thatcher e con la May e ora con la nuova premier dimostra come l'Inghilterra sia un paese in cui le donne sono libere di diventare grandi, importanti, libere di sbagliare ed essere giudicate come degli uomini. In questo l'Inghilterra ci dà una grande e straordinaria lezione, mentre noi siamo qui ancora a ragionare sulla Meloni premier, sul fascismo" conclude al vetriolo.