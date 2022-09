Piazzapulita, Crosetto contro Formigli: "Fazioso, vuole ottenere violenza?"

09 settembre 2022 a

Guido Crosetto è una furia. Colpa di PiazzaPulita e della campagna d'odio contro Fratelli d'Italia. L'imprenditore, nonché co-fondatore di Fdi - non è la prima volta che critica la trasmissione condotta da Corrado Formigli. Già ieri Crosetto pubblicava un messaggio di un autorevole giornalista di sinistra che definiva il trattamento riservato alla Meloni "ignobile".

Oggi però Crosetto ci va più pesante: "Molta gente guarda Piazzapulita per vedere quali nuovi traguardi di faziosità e pregiudizio riesce a raggiungere e non rimane delusa perché puntata dopo puntata, segna nuovi record mondiali", esordisce in un post su Twitter. E ancora: "Qual è l’obiettivo? Alimentare la rabbia per ottenere violenza contro Giorgia Meloni?".

La stessa leader di Fratelli d'Italia non è rimasta in silenzio di fronte all'editoriale del conduttore che ormai si fa portavoce delle tesi della sinistra. E infatti ecco che la Meloni ha pubblicato il sondaggio di PiazzaPulita che la vede in crescita e al primo posto, in allegato una caustica battuta: "Devo ammettere che la campagna di demonizzazione contro di noi sta funzionando". Tra le varie frecciate di Formigli alla numero uno di FdI, il quesito: "Ci chiederemo che Paese saremo se, come dicono oggi molti segnali, a vincere sarà la destra e se sarà la Meloni a salire a Palazzo Chigi. Perché sul tavolo non c'è solo il caro bollette, ma temi come l'integrazione, i diritti civili, la convivenza. Se vincerà la destra, guarderemo a Orban o saremo un Paese moderno, capace di guardare ai giovani?".