L'aria che tira, Sgarbi sbrocca: "Questi non fanno un ca***", gelo della Merlino

Vittorio Sgarbi in versione Superman a L'Aria che tira su La7. Il critico d'arte si è presentato, in collegamento con Myrta Merlino, con la maglia di Superman. Quando la conduttrice ha cercato di interpellarlo sulle bollette, però, lui ha iniziato a inveire contro quacun altro. Tant'è che la giornalista in studio ha detto: "Si prepara a trovare soluzioni pazzesche super Sgarbi. Levategli il telefonino ché deve parlare con me!". Lui però è andato avanti e allora la Merlino gli ha chiesto: "Super Sgarbi, con chi sei arrabbiato? Che è successo Vittorio?".

"Ce l'ho con i miei - ha risposto il critico d'arte - perché non fanno un caz**, la macchina si rompe, non come quella di Letta, era piena di miei libri, le cose a cui tengo di più, e li mettono in un sacco della spazzatura, i miei libri... non è tollerabile! Allora ci vado io adesso...". E non è finita qui. Perché Sgarbi è andato avanti: "Poi faccio un articolo su Imola e dico 'fate delle riproduzioni dell'articolo da dare nei comizi'. Niente, non fanno un caz**, porca pu**ana...".

A queste parole è calato il gelo in studio. A un certo punto a rompere gli indugi è stata la Merlino, che ironicamente ha detto: "Sgarbi, ti faccio venire qui in redazione da me, così arringhi nello stesso modo anche la mia redazione...".