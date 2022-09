Stasera Italia, Federico Rampini svela la farsa sul gas: "Tutti egoisti ma noi..."

12 settembre 2022 a

"La crisi energetica è iniziata un anno fa: ha delle cause molto più antiche e interroghiamoci anche sulle nostre colpe": Federico Rampini, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, ha detto la sua sul momento critico che l'Italia sta vivendo. In particolare, l'editorialista del Corriere della Sera ha voluto far aprire gli occhi a tutti: "Perchè non siamo stati capaci di avere una politica energetica adeguata molti anni fa? Qui tutti sono responsabili, non c'è nessuno che sia innocente. Tutti coloro che hanno avuto responsabilità di governo hanno fatto scelte scellerate e continuano a farle".

Rampini, allora, ha portato l'esempio di un Paese europeo che certo non ha perso tempo: "Io ho un dato: l'Olanda, che pure di gas ne ha tanto, ad aprile ha deciso di aggiungere al gas che sta nel suo sottosuolo, che estrae e che vende agli altri Paesi europei, di investire in un rigassificatore". E ancora: "Il rigassificatore olandese è già pronto e comincia a mandare gas ad altri Paesi europei".

Infine un invito a prendere coscienza dei fatti: "Noi siamo sempre pronti ad accusare tutti, sono tutti egoisti... e noi perché non abbiamo attivato ancora i nuovi rigassificatori che dovremmo avere". Un discorso piuttosto schietto. Secondo Rampini si sarebbe perso e si starebbe continuando a perdere troppo tempo.