Chiara Ferragni, "altro che imprenditrice...". La Cancellieri gela lo studio di Rai 1

Francesco Fredella 07 settembre 2022 a

a

a

L'attacco di Rosanna Cancellieri nei confronti di Chiara Ferragni è forse un po' eccessiva e fa storcere il naso alla Rete. L'ex giornalista del Tg3 dice: "Chiara Ferragni? Altro che imprenditrice, non ha alcun talento». Non dimentichiamo che la moglie di Fedez, oltre ad essere un'influente tra le più quotate al mondo, ha insegnato all'università in America. Forse la Cancellieri lo dimentica.

"Sapete come è guarito dal tumore?": orrore contro Fedez, la replica fulminante

Fuori dalle righe ed eccessivamente polemica, l'ex giornalista del Tg3 di cui si sono perse le tracce da tempo è ospite di Alberto Matano a La vita in diretta. E dice: «Cosa vi aspettavate da Chiara Ferragni? Mi pare che abbia festeggiato un compleanno con lancio di pomodori e cetrioli ad un supermercato. Non credo che abbia altro che ostentare e far vedere quello che fa, cercando di stupire, perché poi quello che fa deve essere sempre un po’ sopra le righe, visto che poi altri talenti non credo che ne abbia». Ma in studio, per fortuna, c'è chi non la pensa come lei. «Lei influenza le folle, anche se alza il mignolo sinistro fa polemica… Non dobbiamo scomodare gli ambientalisti, perché non lo fa tutti i giorni. Ha fatto una cosa straordinaria. Per il resto, guardiamo tutte le cose che fa, come quelle a favore delle donne», racconta la Orlando.

Soldi, il clamoroso schiaffo di Fedez a Chiara Ferragni

La Cancellieri, allora, continua l'attacco: «Ma che talento hanno? Quello dell’esibizionismo. Quando alle sfilate di moda ho visto mettere per la prima volta nella fila dietro un bravissimo collega del Corriere della Sera, giornalista di costume, penna sottile… per mettere in prima fila influencer, perché la vetrina stava sostituendo l’informazione, ho detto “ahia, mo so’ dolori”. Ma questa è gente che viene usata per pubblicità, ma non è che li dobbiamo celebrare per forza». Potrebbe non arrivare alcune replica da parte della Ferragni, amatissima da milioni di fan. La super imprenditrice potrebbe scegliere la retorica del silenzio, la migliore strada per non rispondere a polemiche inutili.--