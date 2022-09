Tessera Sanitaria, Borghi sbotta: "Tutta plastica", scoppia il caso

14 settembre 2022 a

Il caso delle tessere sanitarie senza microchip continua a far discutere. Da qualche tempo infatti la tessera che viene usata per tutto ciò che riguarda il sistema sanitario nazionale è arrivata nelle case degli italiani senza il tradizionale microchip che serve a dare di fatto tutti i dati di ogni singolo cittadino per prenotazioni di visite, farmaci o ricoveri in ospedale.

Per evitare il caso il Ministero della Salute ha fatto sapere che il chip della carta scaduta può ancora essere utilizzato per tutti i servizi della sanità pubblica. Dietro questo disguido c'è la carenza di materiali per produrre i microchip che vanno installati sulle tessere.

E tra i malcapitati c'è anche Claudio Borghi della Lega che sui social ha postato la foto della sua nuova tessera con una critica nemmeno tanta velata al ministero guidato da Roberto Speranza: "Chi si preoccupa dell'identità digitale ha di che gioire... nuova tessera sanitaria (sopra) arrivata "all plastic" per carenza di microchip". Insomma ancora scintille tra il Carroccio e Speranza. E questa volta il Covid non c'entra...