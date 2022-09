L'Aria Che Tira, raptus di Parenzo: "Basta***", interviene la Merlino

15 settembre 2022 a

Sempre più aziende chiudono. Con la crisi economica ed energetica molti imprenditori non stanno dietro ai rincari e sono così costretti a chiudere. Tra queste il marchio Callipo, che ha indetto il primo giorno di fermo dell'attività produttiva. A raccontare la sua storia ci pensa lo stesso Filippo Callipo ai microfoni de L'Aria Che Tira su La7. Sempre qui, però, David Parenzo interrompe Myrta Merlino. "No, aspetta però: non vorrei che l'alternativa fosse arrendersi al ricatto di Putin e quindi dire no alle sanzioni".

E ancora, prosegue Parenzo: "Non è che l'alternativa può essere quella di dire evviva Putin, di arrendersi al suo ricatto, di dire no alle sanzioni, e quindi lasciare gli ucraini. Bisogna isolare il basta***o". Affermazioni forti, che portano la conduttrice a intervenire: "Lui dice basta***, ma cerchiamo sempre di essere equilibrati".

Ma non finisce qui, perché Parenzo rincara la dose:" Meno male che Letta e Meloni sull'isolare il bast***o, cioè il dittatore Putin, hanno la stessa posizione". Questo però non frena il conduttore di In Onda dal criticare i partiti. Il motivo? "In campagna elettorale, chi non vuole un'Europa unita e con più potere truffa i cittadini italiani".