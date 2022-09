Sabrina Ferilli, "ho i c*** pieni": poi si mostra così, mozzafiato a 58 anni

16 settembre 2022 a

Sabrina Ferilli accompagna le giornate dei suoi follower con foto e riflessioni sulla sua pagina Facebook. L'attrice romana appare con vestiti mozzafiato che sottolineano le sue forme e fanno letteralmente impazzire i fan. Ma qualche giorno fa non deve avere avuto una buona giornata. Infatti ha condiviso un paio di foto in cui appare seduta sulle scale con un attillato abito nero che sottolinea ancora una volta il suo corpo mozzafiato a oltre 50 anni.

Ma il commento che accompagna le foto è amaro: "Ed oggi… una bella testa vuota ma c……. pieni!". E poi l'espressione un po' interdetta. E qualcuno tra i suoi fan le risponde così: "Da 'na vita che so pieni! Unica sei, come sempre sei la bocca della verità".

Poi dopo aver trovato nuovamente la serenità, la Ferilli si è lasciata andare ad alcuni scatti per Tu si que vales con un abito verde che mette in mostra tutta la semplicità della sua bellezza. E anche qui un diluvio di like per l’attrice che ha incantato il pubblico ne "La Grande Bellezza" di Paolo Sorrentino. Insomma il tempo per la Ferilli sembra essersi fermato.