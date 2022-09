Stasera Italia, Andrea Romano: "Ricordo che la Regina Elisabetta...", ossessione-fascismo

17 settembre 2022 a

A Stasera Italia si parla del futuro dell'Europa, dell'Ungheria, di Viktor Orban. E ospite in collegamento con Barbara Palombelli, su Rete 4, ecco Andrea Romano, del Pd. Il quale riesce anche ad arruolare la Regina Elisabetta nella fantomatica armata anti-fascista. Fantomatica perché non è ben chiaro quale tipo di fascismo si debba combattere.

"Non sono così pessimista. Intanto ricordo che Elisabetta da giovane principessa su una militante anti-fascista, mi vien da dire: lavorò per la Gran Bretagna, svolgendo anche funzioni di ausiliaria, proprio contro l'aggressione nazi-fascita", premette Aldo Romano.

"Dice bene Aldo Cazzullo - riprende -: l'anti-fascismo è un valore di tutti i democratici. Ma il tema che lei poneva, Barbara, riguarda più da vicino l'Europa, non solo il pianeta. Anche in Europa si confrontano due modelli: uno è quello delle nostre democrazie, imperfette per carità. L'altro è quello non delle dittature classiche, ma delle democrature, quello strano incrocio tra democrazia e dittatura - rimarca il piddino -. Faccio l'esempio dell'Ungheria di Viktor Orban, dove certamente si vota, ma non ci sono tutte quelle garanzie che rendono una democrazia una democrazia", conclude Andrea Romano la sua intemerata.