Non è l'Arena, Giletti sbotta: "È una bestemmia"

"In Italia parlare di nucleare è una bestemmia". Commenta così a Non è l'Arena Massimo Giletti, visibilmente nervoso, il problema a cui stiamo andando incontro: la crisi energetica. Domenica 18 settembre su La7, il conduttore lascia spazio agli ospiti per discutere del tema. Ma non senza dire la sua: "Adesso andiamo fuori dalla Francia che ci dice che non ci dà più l'energia".

A interromperlo però ci pensa Elisabetta Piccolotti, compagna di Nicola Fratoianni nonché esponente di Sinistra italiana: "La Francia non ci dà energia perché hanno chiuso la metà delle centrali. Non hanno acqua a sufficienza per i rigassificatori e poi l'energia costa come da noi nonostante le centrali". E ancora: "Dire agli italiani che il problema delle bollette si risolve con le centrali, è una gigantesca sciocchezza". Il giornalista non ci sta: "No, io dico solo che le centrali non le vogliamo, le dighe non le voglia - sbotta -. Allora, o andiamo tutti a piedi e in bicicletta...".

Proprio Sinistra italiana i giorni scorsi ha condotto una battaglia contro i jet privati. Il motivo? Consumano troppo. "L'1 per cento della popolazione più ricca del pianeta - si legge - inquina il doppio della metà più povera. È per questo che il prezzo dei capricci dei super ricchi lo paghiamo tutte e tutti, nonché le prossime generazioni".