Giorgia Meloni, Lucio Caracciolo: "Rimpiangerà di aver vinto le elezioni"

"Mi auguro che Vox possa vincere le prossime elezioni in Spagna". Lilli Gruber a Otto e mezzo sfrutta l'ultima dichiarazione di Giorgia Meloni in materia di politica estera per imbastire una nuova puntata-processo contro la leader di Fratelli d'Italia. Il sotto-testo è noto: il legame con il fascismo, "dopo le parole su Orban e quelle su Trump", rimarca la giornalista. In collegamento c'è Lucio Caracciolo, direttore di Limes e tra i maggiori esperti italiani di geopolitica, che va dritto al punto.

"C'è una bella differenza tra quello che i politici dicono e quello che i politici fanno, vale per tutti ma soprattutto per i politici. Se scavassimo nell'animo di Meloni magari troveremmo delle evocazioni o delle simpatie non solo per il regime fascista, che è un fenomeno storico e dunque non capisco in che senso sia un male assoluto, perché è un fenomeno relativo. Ma il punto è un altro - prosegue Caracciolo -: che cosa può fare oggi un governo italiano, di destra, di sinistra o di centro, in una situazione di guerra, di crisi economica e molto probabile crisi sociale e di ordine pubblico. E soprattutto, non avendo il margine negoziale che hanno quei paesi che non hanno il debito che l'Italia ha sulle spalle".



Credo che i limiti di qualsiasi governo siano molto forti e non mi stupirei affatto che Giorgia Meloni, appena arrivata al governo, diventasse iper-atlantica, a parole iper-europeista e quant'altro. Poi però la realtà dei fatti che dovrà affrontare probabilmente le farà rimpiangere di aver vinto le elezioni...". Auguri.