Giorgia Meloni "merita di essere premier": chi è questo ragazzo

"Buongiorno a tutti, è un piacere per me elogiare una persona molto speciale come Giorgia Meloni, per il suo impegno politico di questi ultimi anni". Parola di Louis Michel Nekam, segretario generale dell'Associazione di cooperazione Africa-Italia. Un messaggio breve, ma sentito, che la leader di Fratelli d'Italia ha condiviso su Twitter. E che in pochi secondi è in grado di smontare settimane e settimane di terrorismo psicologico imbastito dal Pd e dal centrosinistra contro la Meloni, accusata di ogni nefandezza. Estremismo, razzismo, xenofobia e, ovviamente, simpatie fasciste.

"L'associazione che io rappresento - prosegue Nekam - sostiene Fratelli d'Italia alle elezioni politiche del 25 settembre. Giorgia merita di essere a capo del governo italiano perché è molto preparata ed è in gamba". Quindi altri membri dell'Associazione spronano la leader di FdI a "mantenere ciò che promette e a cambiare le cose".

"Grazie associazione di cooperazione Africa-Italia per il sostegno - commenta su Twitter la Meloni -. Ci siamo confrontati più volte su un modello di sviluppo dell’Africa incentrato su un rapporto paritetico e di amicizia: per consentirle di crescere e prosperare senza che i suoi giovani siano costretti a emigrare". Quindi un pensiero a Enrico Letta, segretario dem, su un altro tema caldo di questa campagna elettorale lampo: "Ormai lui e il Pd hanno detto di tutto contro di me. Persino che sarei una donna nemica delle donne. Capisco il loro nervosismo: fanno tanta retorica sull'emancipazione femminile e poi l'unica donna che concorre a viso aperto per Palazzo Chigi sta dall'altra parte. Spiace".