L'aria che tira, Friedman insulta gli elettori FdI: "Perché votano Meloni"

22 settembre 2022 a

Lo Stern definisce Giorgia Meloni "la donna più pericolosa d'Europa", ma ad Alan Friedman poco importa. Ospite de L'Aria Che Tira su la7, il giornalista statunitense viene chiamato da Myrta Merlino a commentare le parole del settimanale tedesco. Invece però di condannare la prima pagina, Friedman rassicura: "Agli italiani non importa più di tanto cosa dicono i giornali stranieri".

Nello stupore di tutti i presenti della puntata di giovedì 22 settembre, lo scrittore fa sapere: "La gente che incontro mi dice che non le piace nessuno, che non sa per chi votare, per gli italiani è molto difficile". A quel punto la conduttrice cita gli astensionisti, confermando che il numero cresce sempre più. È qui allora che Friedman dà la sua spiegazione del voto: "Gli italiani votano sulla base di chi è rimasto da provare, ora è solo Giorgia Meloni".

Che il giornalista americano non nutra grande stima per la leader di Fratelli d'Italia non è certo una novità. Sempre su La7, Friedman spiegava i comizi a Cernobbio di Lega e FdI. Ancora una volta senza lesinare insulti gratuiti: "Abbiamo visto il buon poliziotto e il cattivo poliziotto, tipico gioco di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Negli Stati Uniti si chiedono se Salvini che è alleato di Putin possa essere credibile. Lui è il portavoce di Putin". Invece, sulla Meloni aggiungeva: "Cerca di riposizionarsi come moderata è un esercizio furbo. Io credo che sia molto intelligente. Mentre urla come una pescivendola a Vox e contro i migranti e Lgbt, fa la faccia gentile per rassicurare l'Europa, l'America e la Nato".