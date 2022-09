Dritto e rovescio, Berlusconi gela Del Debbio: "Faticoso e spiacevole"

22 settembre 2022 a

"Com'è andata questa campagna elettorale?". Paolo Del Debbio porge la prima domanda a Silvio Berlusconi, in collegamento con Dritto e rovescio su Rete 4. E il leader di Forza Italia non si nasconde: "Breve, troppo breve, faticosa. E addirittura spiacevole, perché la sinistra l'ha trasformata come al solito in uno scontro basato su discredito, attacco personale e disinformazione. Solo io, tra i vari leader in campo, ho fatto di tutto per parlare solo, solo, solo di contenuti".

Prima del comizio finale di Forza Italia venerdì sera a Milano, quando il Cav interverrà al Teatro Manzoni di Milano, ecco dunque l'intervista concessa a uno dei fondatori e ideologi di Forza Italia negli Anni 90, diventato negli ultimi anni una delle colonne dell'informazione politica di Mediaset.

"Il costo per le famiglie e le imprese deve tornare almeno poco sopra quello pre-crisi", spiega l'ex premier a proposito della crisi energetica e il caro-bollette. "Io mi auguro che sia arrivare a questo senza ulteriori scostamenti di bilancio. Ho suggerito un fondo finanziario a cui possano attingere le imprese distributrici di energia con una linea di credito per loro a tasso zero, finanziata dal sistema bancario e garantita dallo Stato. La cosa fondamentale è garantire il risultato a qualsiasi prezzo. Questi aumenti non sono legati al mercato, siamo in una situazione quasi da economia di guerra che richiede provvedimenti straordinari e temporanei".