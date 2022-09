Dritto e Rovescio, Sallusti incalza Donzelli: "Dovete farlo domani!"

23 settembre 2022 a

Siamo a Dritto e Rovescio, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. Siamo all'ultima puntata prima delle elezioni. Puntata, dunque, dove per ovvie ragioni domina la politica. Ospite in studio ecco Alessandro Sallusti, il direttore di Libero, che si rivolge in un accorato appello a Giovanni Donzelli, di Fratelli d'Italia.

Già, FdI potrebbe risultare dopo il voto di domenica il partito più votato. Potrebbe insomma nascere un governo di centrodestra. E secondo il direttore vi è una assoluta priorità: le bollette. Ovvero, diminuirne l'importo: il caro-energia, infatti, sta letteralmente massacrando famiglie e imprese.

"La più grande cazz*** della campagna elettorale": un Sallusti definitivo

"Mi auguro che l'onorevole quando dice domani... - esordisce Sallusti riprendendo le parole di Donzelli -. Le do un consiglio non richiesto: andate al governo di questo paese in maniera importante per la prima volta... che sia domani! Perché tutti quei ragionamenti che lei ha fatto: si potrebbe scorporare, qui e su... tutte cose complicatissime. Essendo in Italia conosciamo già i tempi delle cose semplici, figurarsi quelle complicate", rimarca.

"Ma il consiglio non richiesto e l'augurio che mi faccio - riprende il direttore - è che la prima cosa, che il primo Consiglio dei ministri dica cari italiani da domani le bollette sono dimezzate. Non so dove si trovino i soldi, come si possa fare. Poi, fate quel diavolo che volete", conclude Alessandro Sallusti.