Giorgia Meloni, Pino Insegno insultato? "Stica***". A sinistra, muti

Pino Insgeno linciato sui social per avre presentato un comizio di Girogia Meloni. Su twitter e anche su facebook sono apparsi vergognosi insulti contro il conduttore e attore comico dopo la sua partecipazione all'evento di Fratelli d'Italia. E così all'Adnkronos Pino Insegno risponde per le rime a chi lo critica: "Mi criticano perché ho introdotto il comizio della Meloni? Sti ca… lo fanno anche perché sono della Lazio. Io non sono un influencer sono un attore, doppiatore e formatore molto bravo, che vive nel rispetto degli altri perciò non ho problemi a dichiarare le mie preferenze politiche. Dobbiamo essere tutti uguali?".

E ancora: Io sono Commendatore della Repubblica per meriti sociali, proposto dal presidente Napolitano e non da Almirante - dice ironico - questo vuol dire che nella mia vita ho fatto, faccio e farò sempre cose per aiutare gli altri. Non è che se io saluto la mia amica Giorgia faccio del male a qualcuno eppure sono stato attaccato dappertutto", aggiunge l’attore prima di sottolineare di aver subito una emarginazione dal mondo televisivo: "Io dalla televisione sono sparito perché? - chiede Insegno - Non sono bravo? Perché Pino Insegno è stato messo in un angolo senza motivo visto che ho fatto più di 1.600 puntate in tv di grande successo?".

"Quello che posso dire è che se è successo qualcosa non è’ perché io non sia bravo ma per altri motivi - continua - La meritocrazia esiste nel doppiaggio e nel teatro ma non nella televisione". Infine Insegno parla del probabile arrivo di Giorgia Meloni a palazzo Chigi: "È emozionata tanto quanto basta per una persona che è cresciuta in maniera esponenziale, è una donna perbene e non è un’estremista. Non è una persona che vuole proibire agli omosessuali di vivere e o ai neri di non esistere", conclude l’attore.