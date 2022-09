Alessandra Ghisleri, bassa affluenza? "Ecco quali partiti vengono sfavoriti"

24 settembre 2022 a

Nemmeno il maltempo aumenterà l'affluenza. La speranza che deriva dalle previsioni - pioggia su tutta Italia - viene smontata da Alessandra Ghisleri. Per la direttrice di Euromedia Research si rischia di fare peggio del 2018, quando si toccò quota 72 per cento. "I numeri dell'affluenza calano ormai da diversi anni, ma le motivazioni sono diverse. Come sempre ad esempio il fatto che si vota in un giorno solo impatterà molto. Ci sono studenti e lavoratori fuori sede per cui è più complicato poter raggiungere il proprio indirizzo di residenza e quindi perdono l'opportunità di votare".

Un dato non da poco, visto che a pagare le conseguenze saranno i partiti. In particolare, ammette la sondaggista sulle colonne del Messaggero, "i partiti nuovi". "Questi - spiega - potrebbero essere sfavoriti dalla scarsa affluenza perché fisiologicamente hanno bisogno di più tempo per far conoscere il proprio messaggio elettorale. Quindi portando alle urne più elettori hanno maggiori possibilità".

Esattamente l'opposto per le forze politiche storiche, che invece potrebbero essere danneggiata da una forte affluenza. Ma non è tutto. A incidere su questa, come altre, tornata elettorale gli indecisi. Eppure la Ghisleri sul tema tranquillizza: "In quest'ultima fase, mano a mano che ci si avvicina al voto, ovviamente stanno calando, perché piano piano la gente si forma la sua idea e decide. E lo fa seguendo un desiderio di ottenere una specie di contratto con il candidato". Da qui l'avvertimento a tutti i leader: "Le frasi e i concetti espressi dai diversi leader proprio all'ultimo, prima del silenzio elettorale e quindi a poco più di 48 ore dall'apertura delle urne, hanno sempre un significato perché rischiano di identificare in maniera definitiva un candidato".