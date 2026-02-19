Sondaggio-Ghisleri, crollo per Pd e Avs: quanto perdono in pochi giorni

Nuova puntata, nuovo sondaggio. A Porta a Porta, in onda martedì 17 febbraio su Rai 1, la rilevazione dell'Istituto Only Numbers di Alessandra Ghisleri. Stando alle cifre, rispetto al rilevamento del 4 febbraio, Fratelli d'Italia guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni perde qualche decimale. FdI, nonostante ceda lo 0,5 e scenda al 29,3 per cento, rimane saldamente primo partito. A calare - sempre dello 0,5 - anche il Partito democratico di Elly Schlein, che ora si attesta al 22,6 per cento. Passo indietro più contenuto per il M5S di Giuseppe Conte, che perde lo 0,2 e ora vale l'11,1 per cento.

Rimane invece stabile Forza Italia al 9 per cento, mentre la Lega si piazza all'8,3 per cento guadagnando lo 0,3. E ancora, Alleanza verdi e sinistra è al 6,3 (-0,1), Azione è al 3,8 per cento (+0,1). E Futuro Nazionale, il neo partito di Roberto Vannacci? Secondo Ghisleri in 2 settimane la nuova forza politica guadagna l'1 per cento e arriva al 2,6. Italia viva si ferma al 2,5 per cento e sale dello 0,5. Infine +Europa all'1,5 (-0,3), mentre Noi moderati è stabile allo 0,8 per cento.