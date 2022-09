Porta a Porta, Maurizio Molinari: "L'80% dei voti...", si scatena la bufera

26 settembre 2022 a

A Porta a Porta Maurizio Molinari commenta i risultati di queste elezioni 2022. Il direttore di Repubblica che ha impostato il racconto della campagna elettorale su un vento d'odio anti-centrodestra e soprattutto contro Giorgia Meloni, adesso deve fare i conti con la realtà. Ma a quanto pare non è disposto a riconoscere fino in fondo il trionfo del centrodestra.

Il direttore di Repubblica infatti a Porta a Porta si sarebbe lasciato andare a un commento di questo tipo: "L'80 per cento dei voti degli italiani sono voti di protesta". Parole che di fatto hanno scatenato un avere e propria reazione furiosa sui social da parte di chi si aspettava un gesto di "pax" dal direttore del quotidiano romano. E così immediatamente è partita l'onda di vera protesta contro Molinari sui social: "Per il direttore di Repubblica chi non ha votato Pd, ha votato per protesta".

E ancora: "Per Molinari se non voti #pd sono tutti voti di protesta". Poi sempre su Twitter c'è chi attacca in modo ancora più duro Molinari: "Molinari meno prudente di Boccia, ammette di aver perso ma si riserva la prognosi sull'entita della lacerazione". Insomma per Molinari non è certo una serata facile. A quanto pare il fiume d'odio non è servito davvero a nulla.