Giorgia Meloni, Gad Lerner rosica: "Ecco la prima foto. Per voi..."

Già, Giorgia Meloni stravince con i suoi Fratelli d'Italia. Le elezioni politiche vanno al centrodestra. Restano ancora da definire le proporzioni della vittoria, ma questo è il dato, inequivocabile. E nel Pd regna la delusione, la disperazione: partito ai minimi storici ed Enrico Letta appeso a un filo, destinato a staccarsi a breve, anzi a brevissimo.

Insomma, si rosica. Eccome. E tra chi rosica, ecco Gad Lerner, firma oggi in forza al Fatto Quotidiano e che sullo stesso Fatto ha rivelato alla vigilia del voto che avrebbe scelto Pd e M5s. Insomma, per lui la delusione è enorme. Soprattutto perché a vincere è la Meloni, quella Meloni contro cui cannoneggia da anni, paventando inesistenti rischi democratici e via discorrendo.

La rosicata di Gad Lerner viaggia su Twitter, arriva poco prima delle due del mattino. Ecco che il giornalista posta una foto della leader FdI con due meloni, con la m minuscola, in mano. Un frame del video diffuso in giornata, uno spot elettorale ironico e silenzioso. Con i meloni, appunto. E Gad Lerner, rilanciando la foto, con tutta la spocchia del mondo commenta: "Ecco a voi la prima foto diffusa dalla nuova presidente del Consiglio... Una svolta storica?". Vien da dire di sì: la prima donna premier. A prescindere dai meloni, da intendersi come frutti.