Oliviero Toscani insulta Meloni: "Come Wanna Marchi. Strabuzzata, urla e..."

27 settembre 2022 a

a

a

Come poteva Oliviero Toscani non commentare la sconfitta del Partito democratico e la vittoria del centrodestra? Ovvio, non poteva esimersi. Più che della batosta dem, però, il fotografo dalle ben note tendenze politiche si sofferma sul nemico del momento: Giorgia Meloni. Toscani arriva a definire la leader di Fratelli d'Italia "la Wanna Marchi della politica". Raggiunto dall'Adnkronos, il fotografo di Benetton rincara la dose: "Me la ricorda molto per come parla, per come è strabuzzata, per come urla, con quella volgarità lì".

"Fascista, violenza...": Oliviero Toscani sputa odio sulla Meloni, la frase gravissima. Scoppia il caso

Peccato che gli italiani non la pensino come lui, visto che con oltre il 25 per cento hanno eletto il suo il primo partito italiano. Anche su questo Toscani ha una "giustificazione": "La Meloni è riuscita a vendere la sua politica", proprio perché - è il suo ragionamento - è come l'ex truffatrice delle televendite. "Non conosco una persona - prosegue - che abbia detto 'io voto oppure ho votato la Meloni'. Del resto nessuno pare che abbia votato Berlusconi. Insomma, saremo rappresentati benissimo nel mondo. Da Draghi alla Meloni, perfetto. Siamo proprio un Paese molto intelligente". Poi la chiosa: "Adesso voglio divertirmi vedendo 'i Wanna Marchi' della politica. E poi c'è Berlusconi, la nuova figura, senza di lui come si fa a vivere?".

"Balle, la figura di Gesù Cristo...": esplode la polemica, cosa ha detto Toscani

Toscani non è nuovo ad attacchi gratuiti. Dopo il comizio della leader di Fratelli d'Italia in Spagna, il fotografo si era spinto vicino al limite: "Questa povera donna dice un sacco di ca***te - inveiva -. È inadeguata alla vita moderna. Ma in che anno vive, da dove arriva? Se dice queste cose, certamente è pericolosa perché c’è gente che la segue e le crede". Ora più che mai.