Stasera Italia, Bisignani sulla Meloni: "Alla Nato", un piano clamoroso

I rapporti tra Giorgia Meloni e Mario Draghi sono sempre stati dei migliori. Nonostante la scelta di stare all'opposizione, la leader di Fratelli d'Italia non ha mai nascosto una certa stima nei confronti del premier uscente. Al punto, secondo Luigi Bisignani, di pensare per lui a una ambita poltronissima. Lo scrittore nella puntata di Quarta Repubblica su Rete 4 spiazza Nicola Porro: "Sono sicuro - avverte nella puntata di lunedì 26 settembre - che Giorgia Meloni spingerà Draghi alla Nato".

Non sarebbe un caso l'indiscrezione che vede la leader di Fratelli d'Italia, il giorno dopo il voto, impegnata in una telefonata con l'ex numero uno della Bce. Il colloquio, non confermato ufficialmente, sarebbe stato cordiale e si sarebbe parlato delle prossime scadenze che riguardano le materie economiche, a cominciare dalla Nadef, in vista della preparazione della prossima Manovra economica da parte del governo che subentrerà.

Oltre alla relazione con il presidente del Consiglio uscente, Bisignani si focalizza sui rapporti con le cancellerie estere: "Sono sicuro che l'asse franco-tedesco con Meloni troverà molti ostacoli". Basta vedere come la stampa straniera abbia raddrizzato il tiro nei confronti della leader di FdI: endorsement e congratulazioni sono arrivati da ogni dove, anche là dove non erano attesi. "Qualche tempo fa la vedevano come un mostro - conclude -. Poi sono venuti qui in Italia e si sono resi conto di chi avessero di fronte. Meloni farà un governo di grande responsabilità. Adesso ha anche l’appoggio degli Stati Uniti e dell’Inghilterra. Non vedo rischi".