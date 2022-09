L'Aria che Tira, Friedman scatenato in tv: "Amici di Putin"

27 settembre 2022 a

a

a

Alan Friedman, ospite de L'Aria che Tira su La7 ha analizzato l'esito del voto e soprattutto la sconfitta del centrosinistra. Secondo Friedman il Pd avrà grossi problemi per ritrovare la quadra dopo una batosta così pesante da digerire. E così mette in guardia i dem che pensano di risolvere i prblemi con un congresso e con il cambio del segretario: "Bonaccini come D'Alema pensa che basterà metterci i populisti confusionari del M5S e tutto andrà bene".

"Vecchio e...". Friedman insulta Tremonti, Telese lo zittisce: tensione in studio

L'analista di fatto fa già il nome di uno dei possibili successori di Letta, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Poi Friedman aggiusta il tiro e spara anche sui Cinque Stelle: "I populisti confusionari del M5S hanno un tema, il reddito di cittadinanza, e poi sono filo-putiniani e demagogicamente Conte va in giro dicendo che non finanzierà più le armi per l'Ucraina, tutto questo è molto 'cheap".

"Meloni pescivendola. E Crosetto...": Friedman perde la testa in diretta tv | Video

Insomma Friedman non risparmia critiche al Pd e ai Cinque Stelle. Di certo è iniziata una guerra a sinistra tra i dem e i grillini che potrebbe avere esiti del tutto incerti. Conte ha mire sul campo progressista e qualche elettore Pd, come già accaduto, potrebbe tradire i dem per i 5S.