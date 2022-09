Myrta Merlino sgrida David Parenzo: come l'ha beccato in diretta

29 settembre 2022 a

Si parla dei risultati delle elezioni elettorali da Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 29 settembre, in particolare del caso di Umberto Bossi che è stato per così dire "salvato dal flipper". La conduttrice a un certo punto però si accorge che David Parenzo, suo ospite in studio, è quantomeno distratto, quindi gli fa una domanda a trabocchetto e lo redarguisce: "Parenzo, hai capito il flipper? Non ti ho visto attento, sei arrivato in ritardo, ti sei messo col telefonino...".

In realtà seppur preso dal suo cellulare il giornalista era attento. Tanto che risponde alla Merlino: "Sì sì, ho capito. È una legge elettorale del cavolo, folle, delirante, che nessuno vuole e che nessuno ha capito. Poi ci si chiede perché ci sia quell'assenteismo dalle urne", commenta Parenzo. "Magari per l'offerta politica ma anche perché non capisci nemmeno chi voti e cosa voti. La legge elettorale deve essere semplice e chiara".

Poi il giornalista e conduttore di In Onda, attacca il segretario della Lega Matteo Salvini: "Abbiamo passato due giorni a discutere di Umberto Bossi senatore a vita, benissimo ma anche Salvini, con un partito all'8 per cento..".