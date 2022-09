Ivan Zazzaroni, "sei cresciuta tanto": battuta sulla collega e sconcerto

29 settembre 2022 a

"Ti ringrazio, sei cresciuta tantissimo, anche davanti": Ivan Zazzaroni si rivolge così alla collega Claudia Mercurio al termine della trasmissione in onda su TeleVomero, Il bello del calcio. Il commento del direttore del Corriere dello Sport non è piaciuto affatto e sui social è stato definito "sessista". Una valanga di critiche e polemiche si è abbattuta sul giornalista. Dopo le sue parole, tra l'altro, la collega attonita gli ha chiesto: "Ma in che senso?".

E lui, facendo il gesto con le mani in corrispondenza del seno, ha detto: "Mamma mia". "Ma che dici?", ha risposto lei in evidente imbarazzo. Intanto sono sempre più indignati i commenti su Twitter. Qualcuno, per esempio, ha scritto: "Posso dire? Che squallore", qualcun altro invece si è rivolto direttamente a Zazzaroni: "Lei sarà anche cresciuta davanti, ma tu non sei cresciuto affatto. Hai una noce al posto del cervello".

Le critiche, però, non si fermano qui. "Un commento sessista, si conferma un personaggio pessimo", ha scritto un utente. Zazzaroni ha replicato sul suo giornale scrivendo: "Sono finito nel tiro al piccione del web per un siparietto con una giovane collega, Claudia Mercurio, con cui a Napoli ho condiviso per otto anni, da fratello maggiore e amico, un talk televisivo. Rivendico il diritto a ironizzare sugli attributi maschili e femminili, con uomini e con donne, senza subire la gogna del perbenismo fondamentalista, figlio dei tempi. La parità che auguro alle donne è anzitutto leggerezza. E libertà. Di dire, di fare, e di ricevere".