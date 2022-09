Luca Telese zittisce Cecchi Paone: "Basta con queste sciocchezze"

30 settembre 2022 a

Alessandro Cecchi Paone dice una sparata talmente grande, che anche Luca Telese è costretto a intervenire. Ospiti entrambi di Myrta Merlino a L'Aria Che Tira, il giornalista definisce "criminale la decisione del nuovo governo di caricare sulle spalle dei nostri figli, dei nostri allievi, dei nostri nipoti, un debito tale che rovinerà le loro vite e le loro prospettive di crescita". Peccato però che il centrodestra sullo scostamento di bilancio non abbia deciso proprio nulla.

Ma a Paone poco importa e nella puntata di venerdì 30 settembre prosegue: "L'unica cosa che si può fare in questa situazione di vuoto totale di potere, decisione e comprensione è fare tanto debito". Per il conduttore tv "questo vuol dire uccidere tutto il futuro dei nostri giovani". A quel punto è Telese a riportare l'interlocutore: "Sì, mettili pure in contrapposizione. I nostri figli non vogliono che i padri non finiscano disoccupati. Basta con queste sciocchezze".

Ma la conduttrice lo interrompe per ridare la parola a Paone, che rincara la dose: "I giovani finiscono assistiti dallo Stato dalla prima infanzia, come invece dovrebbe succedere a una persona anziana o a una persona con problemi di salute". La profezia del giornalista è delle più tragiche: "Finiremo in bancarotta e chiameranno un altro Draghi per rimettere a posto i guai". "La vedi bene Alessandro", ironizza la Merlino mentre Telese è più tombale: "Scusa Alessandro, ma se c'è un terremoto lo Stato non ha il dovere di intervenire?". E in studio cala il silenzio.