Myrta Merlino, malore in studio: "Ho già dato con Giletti, tirati su"

Momenti di (simpatica) ansia a L'aria che tira, su La7. Myrta Merlino interrompe la discussione in studio per rivolgersi direttamente a uno dei suoi ospiti: "Il mio amico Luca Telese questa mattina non si sente granché...". "E' la crisi", conferma il giornalista firma di punta di TPI e ospite fisso dei talk della rete. "Però Luca, tirati su perché con gli svenimenti io ho già dato con Giletti", gli intima la Merlino.

Il riferimento è agli attimi di paura vera vissuti in studio a Non è l'arena lo scorso giugno. Massimo Giletti stava conducendo in diretta collegato in esterna da Mosca, mentre in studio la Merlino faceva le sue veci coordinando gli interventi. A un certo punto della serata, Giletti ha avuto un malore, un mancamento dovuto al freddo, come poi ricostruito dal diretto interessato, e la Merlino aveva assistito alla scena guardando i monitor sconvolta: "Oddio che succede? Massimo! Massimo! Aiutate Massimo", erano state le sue parole concitate, mentre la regia di La7 aveva oscurato con grande senso di opportunità le immagini provenienti da Mosca.





"Ho già dato con Giletti": la battuta di Myrta Merlino, guarda il video



Decisamente diversa la situazione di Telese: l'aria fredda che lo sferza è probabilmente legata alle elezioni di domenica scorsa, con la vittoria di Fratelli d'Italia e la prospettiva certa di un governo di centrodestra a guida Giorgia Meloni. A essere rimasti sottozero sono i partiti di centrosinistra per cui il giornalista fa dichiaratamente il tifo.