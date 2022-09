Laura Boldrini, Gramellini a valanga: "Al Pd farebbero bene a..."

30 settembre 2022 a

Anche Massimo Gramellini sul Corriere della Sera critica Laura Boldrini, troppo "professorale", incapace di chiedere scusa o di "compiere un gesto rivoluzionario" di fronte alle giovani di sinistra che la invitano a lasciare la piazza in cui era scesa per difendere il diritto all'aborto. "Il prossimo segretario del Pd farà bene a guardare tutti i giorni, prima e dopo i pasti", scrive Gramellini, quel video.

Il giornalista riporta dunque il dialogo tra una delle ragazze che protestano e la Boldrini. "Lei non dovrebbe stare qui. Avete messo la pillola abortiva a pagamento". La piddina risponde "professorale": "Il problema della pillola è la distribuzione. E la giovane ribatte: "Lo vada a dire ai poveri e ai precari che il problema è la distribuzione". A quel punto, prosegue Gramellini, la Boldrini potrebbe "compiere un gesto rivoluzionario e riconoscere la realtà: 'Non abbiamo capito che certi diritti stavano diventando un lusso per benestanti e che una sinistra che parla solo di diritti civili e mai di sostegno materiale ai poveri non è di sinistra. Ti chiedo scusa'".

La Boldrini invece "sale in cattedra per impartire la lezioncina sull'unità delle donne, che la ragazza le ritorce contro: 'Sa perché non siamo unite, signora? A lei di chi sta nelle case popolari non frega niente, a me sì'. Boldrini potrebbe ancora riscattarsi dicendole: 'Da domani trasferirò l'ufficio a Tor Pignattara e chiederò al mio partito di moltiplicare le sezioni nelle periferie'". Invece, tira fuori il "Babau Nero con cui da trent'anni la sinistra giustifica il proprio lassismo: 'Allora fatevi difendere il diritto all'aborto da Fratelli d'Italia'". Non ha capito niente la Boldrini e come conclude Gramellini se ne va "un po' schifata. Temo, ricambiata".