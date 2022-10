Guido Crosetto, ira sulla Germania: "Vi dico cosa accadrà tra poco"

01 ottobre 2022 a

Guido Crosetto dice come stanno le cose. Il co-fondatore di Fratelli d'Italia dopo il voto analizza quali sono gli scenari che ci aspettano sul fronte economico e di fatto spiega anche la sua posizione contro la Germania che ha strappato sull'unità europea nella guerra del gas per farsi una sorta di scialuppa di salvataggio in modo del tutto indipendente dalle politiche comunitarie.

E Crosetto ci va giù duro in un'intervista a ilGiornale: "A Berlino erano già in ansia per la mancanza di gas ed ora sono attoniti per quel che è accaduto sul Nord Stream. Un sabotaggio, o forse altro, non è chiaro, ma è purtroppo evidente il segnale che arriva da questo incidente: le aziende tedesche rischiano di non avere più il gas necessario per andare avanti. Il price cap è una decisione pesantissima che può mettere fuorigioco il nostro sistema produttivo, perché gli italiani dovranno pagarsi bollette costosissime, mentre i tedeschi le gireranno al loro governo". Secondo Crosetto questa frattura a livello europeo non si potrà ricomporre facilmente e spiega i motivi: "Mi pare tutto molto complesso, complicato e noto anche l'irritazione di Draghi che evidentemente non se l'aspettava o sperava che alla fine prevalesse il buonsenso e invece si è trovato in difficoltà, abbandonato da Berlino sulla strada del price cap europeo.Ecco le sue parole cariche di delusione, quel no alle distorsioni, l'insistenza sulla necessità di tenere unita l'Europa che invece va di qua e di là".

Infine fa una profezia su cosa ci aspetta sul fronte internazionale ed economico nelle prossime settimane: "Purtroppo da mesi vedo all'orizzonte una crisi catastrofica. Negli ultimi giorni sono arrivate solo notizie negative: il no della Germania al price cap nel silenzio della Ue; poi le misteriose falle del Nord Stream e la politica dissennata di Putin con le annessioni in Ucraina. Questo ha ulteriormente aggravato il pessimo scenario con cui dovremo fare i conti".